Sakaryaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı

SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında 9 Mart Perşembe günü Yılport Samsunspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışma gerçekleştirdi.

Burada basın mensuplarına konuşan Taner Taşkın, seri galibiyetlerin kendilerini zirveye doğru yaklaştırdığını söyledi.

Takım olarak daha iyi oynamaları, mücadele etmeleri ve ön tarafta daha aktif olmaları gerektiğini belirten Taşkın, ikinci yarıdaki bütün maçların herkes için daha zor olduğunu kaydetti.

Taşkın, perşembe günü oynayacakları Yılport Samsunspor maçına ilişkin, "Samsunspor maçı 6 puanlık bir karşılaşma. Şu anda bizim 40, rakibin 45 puanı var. Tabii Samsunspor 17 haftada 1 mağlubiyet almış, çok formda bir takım. Gerçekten güçlü oyunculara sahipler ama biz de iyi olduğumuzu geçen 6 haftada kanıtladık. Kendi sahamızda ve seyircimiz önünde bu avantajı kullanmak istiyoruz. Bu maçı kazanmak ve elimizden gelenin en iyisini yapmak için mücadele vereceğiz." diye konuştu.

Yeşil-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.

İki takım, 9 Mart Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Oynadığı 23 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Sakarya temsilcisi, topladığı 40 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.