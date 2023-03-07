SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Altuğ'dan ihracat rakamlarına ilişkin açıklama

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, şubat ayı dış ticaret verilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, ülke olarak deprem nedeniyle zor günlerden geçtiklerini kaydetti.

Afet bölgesindeki yaraları sarmak ve ülke üretiminde sağlıklı şekilde devamlılık sağlamak adına ciddi sınav verildiğini belirten Altuğ, "İlimiz, şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 40,45'lik düşüşle 322,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Ocak'ta 541,6 milyon dolar ile tarihinin en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştiren ilimiz, şubat ayı ihracatı da hesaba katıldığında 2023'ün ilk iki ayında toplam 864,1 milyon dolarlık ihracat ile Türkiye'nin 7. ihracatçı şehri konumundadır." ifadesini kullandı.

Altuğ, Sakarya'nın 122 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini aktararak, şunları kaydetti:



"30 sektör içinde şehrimizin lokomotif sektörü olan otomotiv endüstrisi başta olmak üzere demir ve demir dışı metal, iklimlendirme, kimyevi madde, makine ile çelik sektörü başı çekmiştir. Bu ay içerisinde en çok ihracat yaptığımız ülkelerde ilk sırayı 42 milyon dolar ile Polonya alırken, bunu İtalya, İspanya, Almanya ve Fransa takip etmiştir. İhracatımızın büyük çoğunluğu kıta Avrupası'ndaki ülkelere gerçekleşmiştir."





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