Sakarya'da kurulacak bal dolum tesisine MARKA'dan hibe desteği

SAKARYA (AA) - Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliğince kurulması planlanan bal dolum tesisine, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından yaklaşık 2,5 milyon makine hibe desteği verildi.



Birlik Başkanı Mustafa Ör, MARKA'nın 2022 yılı kırsal kalkınma mali destek programı kapsamında kabul gören "Arı Ürünleri, Yemlerinin İşlenmesi Paketlenmesine Yönelik Tamamlanma Projesi"ne ilişkin yönetime, denetim kuruluna ve Ankara delegelerine bilgi verdiklerini söyledi.



Projelerinin MARKA'dan 2 milyon 489 bin 800 lira makine hibe desteği aldığını aktaran Ör, "Önümüzdeki günlerde bal dolum tesisini kuracağız. Destekle bal mumu presleme ünitesi, fondan arı yemi makinesi, arı yemi hazırlama tankları, terazili arı yemi dolum makinesi, teneke eritme fırını, kaba süzme teknesi gibi 16 kalem makine ve edevat alacağız." dedi.



Ör, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin de dolum tesisi binasını tahsis ederek projelerine destek olduğunu belirterek, "Yapacağımız dolum tesisinden Sakarya'da bulunan tüm arı yetiştiricileri faydalanacak ve fiyatlara bir denge getireceğiz. Yine ikinci projemiz olan mum işleme tesisi için MARKA ile çalışmalarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.



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