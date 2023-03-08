Sakarya'da çıkan kavgada silahla vurulan kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.



Karaağaç Bulvarı'nda gece saatlerinde C.İ. (31) ile ismi öğrenilemeyen kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.İ. tabancayla kolundan vuruldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.



Ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan C.İ'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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