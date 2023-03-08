Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 kişi yakalandı

İstanbul'un en dayanıklı ve en riskli semtleri ile zemin haritası

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kent genelinde operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren bir zanlı ile sosyal medyada bu örgütün propagandasını yapan bir başka şüphelinin yanı sıra DEAŞ adına faaliyet gösteren 5 zanlıyı yakaladı.



Bu kişiler dışında FETÖ'ye ilişkin davada 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü de gözaltına alındı.



Adreslerdeki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ile 22 fişek ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.