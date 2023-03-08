Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 kişi yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik kent genelinde operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet gösteren bir zanlı ile sosyal medyada bu örgütün propagandasını yapan bir başka şüphelinin yanı sıra DEAŞ adına faaliyet gösteren 5 zanlıyı yakaladı.
Bu kişiler dışında FETÖ'ye ilişkin davada 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü de gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ile 22 fişek ele geçirildi.