Sakaryaspor, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı

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SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında yarın Yılport Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Taner Taşkın yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma sonrası taktik çalışma yaptı.

Yeşil-siyahlı ekip, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

İki takım, yarın saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

Oynadığı 23 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşayan Sakarya temsilcisi, topladığı 40 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.

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