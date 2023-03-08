Sakarya Üniversitesinde Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesinde (SAÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program gerçekleştirildi.

SAÜ Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜKAM) ile Türk Kadın Akademisyenler Birliği (TÜRKKAB) işbirliğinde Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Birlikte Daha Güçlüyüz" programına katılan Rektör Prof. Dr. Hamza Al, çalışmalarıyla deprem bölgesine destek veren akademisyen, personel ve gönüllü öğrencilere teşekkür belgesi verdi.

Programın açılışında konuşan TÜRKKAB Başkanı Prof. Dr. Mualla Uydu Yücel, dernek olarak farklı disiplinlerden akademisyenlerle beraber toplumun bilinçlenmesi için çeşitli projeler yaparak bu noktada duyarlı varlık sergilemeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kadının güçlü olduğu toplumların geleceğine güvenle bakacağını aktaran Yücel, "Çünkü kadın geleceği yetiştiren en önemli varlıktır. Dolayısıyla kadınının güçlü olması, toplumun güçlü olması demektir." ifadesini kullandı.



TÜRKKAB Sakarya Temsilcisi ve SAÜ Öğretim Görevlisi Dr. Şule Ertürk Anıklı da deprem felaketinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, bu süreçte bölgeye desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür etti.

Program, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Öğretim Görevlisi Zuhal Erol'un "Kişisel Motivasyon ve Kelebek Etkisi" eğitimiyle devam etti. Erol, birtakım sorular yönelterek katılımcıların motivasyon derecesini test etti.

Katılımcılar, program sonunda günün anısına fotoğraf çektirdi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.