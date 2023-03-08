Hendek'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu ve eşi Esra Babaoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin farklı birimlerinde çalışan kadın personelle bir araya geldi.

İlçedeki bir kafeteryada düzenlenen programda Babaoğlu çifti, MHP Hendek Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Komisyon Başkanı Zübeyde Gürbüz ve Belediye Meclis Üyesi Nigar Görüm ile masaları dolaşarak kadın çalışanların gününü kutlayıp çiçek hediye etti.

Turgut Babaoğlu, kadınların bir gün değil, her gün baş tacı olduğunu belirterek, emekleriyle hayata değer katan, sevgileriyle kalpleri aydınlatan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti.

Kadınların hayatın içindeki büyük emeklerinin çok kıymetli olduğuna değinen Babaoğlu, "Bizim için her gün kadınlar günü. Başta annem, ablam ve kıymetli eşim Esra Babaoğlu olmak üzere dünyanın bütün kadınlarının ve belediyemizdeki kıymetli kadın personelimizin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadın personelimize de bu güne kadar verdikleri emeklerinden dolayı da kendilerine ayrıca teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



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