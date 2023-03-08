Sakarya Üniversitesi ile Düzce Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ile Düzce Üniversitesi (DÜ) arasında ortak bilimsel çalışmaların yapılmasını içeren iş birliği protokolüne imza atıldı.

SAÜ'de yapılan açıklamaya göre, protokol çerçevesinde her iki üniversitenin bilim insanları tarafından ortak araştırma projelerinin geliştirilmesi ve uygulanması amaçlanıyor.



SAÜ ve DÜ arasında kurumsal iş birliği sağlayacak ve SAÜ'nün "Araştırma Üniversitesi" olma hedefinde önemli bir destek sağlayacak protokol çerçevesinde iki üniversitenin ortak proje, araştırma ve eğitim imkanlarından karşılıklı yararlanarak ortak hareket edilmesi kapsamında kaynak ve imkanlar karşılıklı olarak kullanıma açılacak.



Anlaşma kapsamında iki üniversite için sürdürülebilirlik çalışmalarının yapılması ve iş birlikleriyle iki şehrin istihdamına katkı sağlanacak.

Bu kapsamda, SAÜ Senato Salonu'nda SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ve DÜ Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir tarafından iş birliği protokolüne imza atıldı.

İmza töreninde, SAÜ rektör rardımcıları Prof. Dr. Emrah Doğan, Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Sakarya Teknokent Müdürü Dr. Yakup Köseoğlu ve DÜ Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdurrahim Aydın da yer aldı.​​​​​​​



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