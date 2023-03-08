"Sakarya Kardeşlik Kenti" için ilk konteynerler İskenderun'a gönderildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurulacak kente yerleştirilecek konteynerlerin gönderimi dolayısıyla tören düzenlendi.

Arifiye Garı'nda düzenlenen törende konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, depremin ilk anından beri bölgede olduklarını söyledi.

Yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Yüce, "200 yardım ve destek aracını bölgeye intikal ettirdik. İtfaiye, iş makinesi, mobil hizmet aracı, arazi aracı ve su tankerleri olmak üzere toplam 316 araç deprem bölgesine gönderildi. İtfaiye eri, arama kurtarma, hizmet, cenaze, teknik personel ve mühendis olmak üzere 600 personelimiz ilk günden itibaren bölgedeki çalışmalara katkı sağladı." diye konuştu.

Yüce, "en iyi biz anlarız" düşüncesiyle barınma ve geçici yaşam alanlarının kurulumu konusunda yoğun bir çalışma başlattıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kardeşlik kentimizde öncelikle SASKİ eliyle bölgenin altyapısı, içme suyu ve atık su çalışmalarını başarıyla tamamladık. Sonrasında iş insanlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle konteyner kentimizin çalışmalarına başladık. Çocuk oyun grubu, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, basket sahası ve rehabilitasyon merkezinin yer aldığı konteyner kentimizi hızla tamamlıyoruz. Adıyaman 35 bin metrekarelik alanda 400 konteynerlik, Hatay İskenderun'da 250 olmak üzere toplam 650 konteynerlik bir kardeşlik kenti kuruyoruz."

Haftaya 40 konteynerin daha İskenderun'a gönderileceğini aktaran Yüce, "İnşallah bayrama kadar bunları tamamlayıp oradaki vatandaşlarımızın yaşamlarını sürdürmelerine destek vereceğiz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.