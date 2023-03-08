Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasında kadın çalışanlara çiçek takdim edildi

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve Meclis Başkanı Erdem Ercan tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla odanın kadın çalışanlarına çiçek verildi.

SATSO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Altuğ, deprem felaketi nedeniyle buruk bir 8 Mart Kadınlar Günü yaşandığını belirtti.

Deprem felaketinin ardından büyük bir üzüntü içinde olduklarına değinen Altuğ, "Biliyoruz ki içinde taşıdığı büyük sevgi ve merhamet duygusuyla kadınlarımız daha fazla etkilendi. Bundan dolayıdır ki ülkemizin, deprem bölgemizin yeniden ayaklanması için kadınlarımız fedakar, dirayetli yapılarıyla büyük katkı sunacaklardır." ifadelerini kullandı.

Altuğ, Milli Mücadelede cephede savaşan, askere mermi taşıyan, dünyada ilk seçme seçilme hakkına sahip olan tarihte spordan bilime, siyasetten sanata birçok alana yön veren Türk kadının zorluklarla mücadelesi, azmi ve dünyaya bakış açısıyla bu sürecin de atlatılmasını sağlayacağını bildirdi.

Kadınların üretimin olduğu her alanda daha fazla yer alması gerektiğini vurgulayan Altuğ, şunları kaydetti:

"Bizim buna ihtiyacımız var. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası olarak kadınlarımızın iş dünyasına katkı sunması, ekonomiye üretici olarak katılmaları, istihdam alanlarının güçlü taraflarına destek vermeleri için gayret ediyor, gerekli desteği veriyoruz. Bu vesileyle herkes için özel olan bugünün anlam ve önemine binaen gelenek haline getirdiğimiz çiçek takdimini Meclis Başkanımızın katılımıyla bu yıl da gerçekleştirdik. Odamızın kadın personeline çiçek takdiminde bulunduk. Bizzat takdim edemediğiniz meclis, meslek komitesi, komisyonlarımız ile kadın ve genç girişimciler kurullarımızda görev alan her kadın üyenin de adreslerine çiçek göndererek mutluluklarına ortak olduk."



Meclis Başkanı Ercan da "Yaşamımızın her anında varlıklarıyla onurlandığımız, eğiten, yetiştiren, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren; ailenin ve toplumun temel taşı, üreten, emek veren, dünyayı sevgiyle dolduran tüm kadınlarımızın ve SATSO camiasından değerli kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.