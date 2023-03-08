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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakaryalı itfaiyeciler enkazdan kurtardıkları aileyle buluştu

AA

Sakaryalı itfaiyeciler enkazdan kurtardıkları aileyle buluştu

SAKARYA (AA) - Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremden 73 saat sonra 5 yaşındaki kızları Mir Berzan ile enkazdan sağ çıkarılan Ali ve Zelal Bağış çifti, kendilerini kurtaran Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce tarafından Ormanpark'ta yemekte ağırlanan Bağış ailesi fertleri kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Yüce yakından ilgilendiği çocuğa oyuncak hediye etti.

Burada konuşan Yüce, ekiplere teşekkür ederek "45 kişiyi Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri olarak tekrar hayata kazandırmaya vesile olduk. İnsanlık görevimizi yaptık. Enkazdan çıkardığımız, bizim de kucaklayıp ambulansa kadar taşıdığımız aile şu anda aramızda. Mevla'm tekrar böyle afetleri göstermesin." diye konuştu.

Afetlere karşı daha tedbirli olunması gerektiğini vurgulayan Yüce, "Ailemize hoş geldiniz diyorum. Sakarya onların evidir. Mevla'm bu aileyle Sakaryalılar olarak daha çok çalışmamızı nasip etsin inşallah. Sakarya'da bize düşen görev varsa her zaman yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Ali Bağış ise Yüce ve ekiplere teşekkür ederek "Sizleri gördük, çok mutlu olduk. Bir aile olacağız bundan sonra." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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