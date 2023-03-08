Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Söğütlü'de kadınlara karanfil dağıtıldı

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SAKARYA (AA) - Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlara karanfil hediye etti.

İlçedeki ziyaretlerinde kadınlara karanfil takdim eden Özten, hiçbir annenin hakkının ödenemeyeceğini söyledi.

Özten, annelerin 24 saatinin de dolu olduğunu vurgulayarak, gece gündüz çocuklarını düşündüklerini, genç kızların da mutlaka annelerini yakından takip edip örnek almalarını tavsiye etti.





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