Ferizli'de Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program yapıldı.



Ferizli Belediyesince çay bahçesinde düzenlenen etkinlikte konuşan İlçe Kaymakamı Hasan Balcı, kadınları belediye başkanlıklarında, meclis üyeliklerinde, muhtarlık ve diğer kurumlarda, sivil toplum teşkilatlarında, yönetimlerinde daha fazla görmek istediklerini söyledi.



Kadınların daha cesaretli olup çalışmalarını beklediklerini anlatan Balcı, "Bayan arkadaşlarımızın olduğu çalışma alanlarında daha güzel işlerin çıkacağına inanıyorum. Bir çocuğun doğumundan itibaren torunları dahil onlar için gecesi gündüzüne katıp çalışıyorlar, mücadele ediyorlar. Annelerimizin haklarını hiçbir zaman ödememiz mümkün değildir." dedi.



Balcı, kadınların sadece 8 Mart'ta değil, her gün hatırlanması gerektiğini belirterek, özel günlerini kutladı.



Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu da kadınların mutlu ve acılı günlerinde her zaman en büyük moral kaynakları olduğunu dile getirdi.



Kadınların çocukların eğitiminden dünyaya bakışlarına yön verenleri olduğunu aktaran Gündoğdu, "Bunun için yılın bir günü değil, her gün sevgimizi göstermeliyiz." ifadesini kullandı.



Gündoğdu, ilçede kadın esnafın çoğalmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Yeni iş yeri açmalarında ve yapacakları sosyal çalışmalarda her zaman desteğimiz devam edecektir. Tüm bayan arkadaşlarımızın özel günlerini kutluyorum." şeklinde konuştu.

Program sonunda emekli olan esnaf kadınlara günün anısına teşekkür plaketi verildi.

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