Sakarya Üniversitesinde akademik genel kurul toplantısı yapıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) 2022-2023 eğitim öğretim yılı akademik genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hukuk Fakültesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda Rektör Prof. Dr. Hamza Al başkanlığında düzenlenen toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Emrah Doğan, Prof. Dr. Ümit Kocabıçak, Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Altınsoy ve akademik personel katıldı.



Toplantıda konuşan Rektör Al, araştırma üniversitesi olmayı hedeflediklerini, bu doğrultuda "Araştırma Dekanlığı, Uluslararası Ofis" gibi birimlerin kurulduğunu belirtti.



Araştırma üniversiteleri kategorisinde ilk 20'ye girmek istediklerini vurgulayan Al, "Bu vizyonumuzun gerçekleşmesinde en büyük pay siz değerli hocalarımızın. Sizlerden daha da fazla gayret göstererek, proje ve yayın konusunda ağırlık vermenizi temenni ediyorum. Sakarya Üniversitesi, çok büyük bir aile. Bu konudaki potansiyelin fazlasıyla var olduğunu görebiliyorum." ifadelerini kullandı.

- "Öğrencilerimizin diğer fakültelerden ders almasının önünü açıyoruz"



Al, eğitim öğretim çalışmaları arasında öğrencileri iş dünyasına entegre etmeyi planladıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Üniversite olarak kendini sürekli geliştiren öğrenciler yetiştirmeyi, yabancı dil konusunu standart hale getirmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerimizin yetkinlikleri doğrultusunda diğer fakültelerden ders almasının önünü açıyoruz. Örnek olarak Uluslararası İlişkiler bölümündeki bir öğrenci, Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinden yazılım konusunda ders alabilecek. Öğrencilerimizi bu konuda destekliyoruz."



Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Doğan "Araştırma Üniversitesi Kriterleri", Prof. Dr. Kocabıçak da "SAÜ Eğitim Öğretim 2023-2027 Stratejik Planı" hakkında sunum yaptı.



SAÜ'nün bilişim yönetimi ve altyapısı konusunda çok güçlü üniversite olduğunu aktaran Kocabıçak, bu konudaki çalışmaları daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Üniversitemiz bünyesinde Dijital Dönüşüm ve Büyük Veri Ofisi kuruyoruz. Bu ofisin kurulmasıyla eğitim öğretim konularında büyük kolaylık sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, soru cevap kısmının ardından sona erdi.

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