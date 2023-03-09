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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kasongo, Sakaryaspor'un gol yükünü sırtlıyor

AA

Kasongo, Sakaryaspor'un gol yükünü sırtlıyor

SAKARYA (AA) - EMRE AYVAZ - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Sakaryapor, Kabongo Kasongo'nun gol attığı maçlarda evinde mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezon 19 maçta sahaya çıkan Demokratik Kongo Cumhuriyetli forvet, 16 kez rakip fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alıyor.

Ligde 13 maçta gol kaydeden Kasongo, 6 maçta ise gol atma başarısını gösteremedi.

Sakaryaspor, golcü forvetin sakatlığı sebebiyle forma giyemediği 4 maçta ise birer galibiyet ve beraberlikle 4 puan alırken, 2 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Kasongo'nun gol attığı 13 maçın 10'unu kazanan Sakaryaspor, 3'nü kaybetti. Kasongo'nun gol atamadığı 2 maçta galip gelen yeşil-siyahlı ekip, 4 kez de sahadan mağlup ayrıldı.


- İç sahada 9 gol attı

Kasongo, 16 golün 9'unu iç saha maçlarında kaydetti.

Kabongo Kasongo, Sakarya'daki Altaş Denizlispor (2), Yeni Malatyaspor (2), Adanaspor, Erzurumspor FK, Gençlerbirliği ve Ankara Keçiörengücü (2) maçlarında 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Sakarya temsilcisi, Kasongo'nun gol attığı 6 maçı da kazandı.

Rakip sahada karşılaştıkları Altınordu, Göztepe, Tuzlaspor ve Altaş Denizlispor maçlarında 4 gol atarak takımının galibiyetle ayrılmasını sağlayan Kasongo'nun, deplasmanda Ankara Keçiörengücü, Samsunspor ve Eyüpspor maçlarında ise fileleri 3 kez havalandırması kazanmak için yeterli olmadı.

Golcü forvet, ligdeki tek asistini ise 3. haftada Tuzlaspor maçında yaptı.

Kasongo, attığı 16 golle ligin ve takımın en fazla gol atan oyuncusu konumunda bulunuyor.

Oynadığı 23 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Sakarya temsilcisi ise topladığı 40 puanla 6'ncı sırada yer alıyor.

Kabongo Kasongo'nun oynadığı maçlar ve attığı goller şu şekilde:

HaftaOynadığı MaçlarMaç SonucuGol Sayısı
1.Sakaryaspor-Göztepe0-1-
2.Altınordu-Sakaryaspor0-21
3.Sakaryaspor-Tuzlaspor2-0-
4.Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor2-11
5.Sakaryaspor- Altaş Denizlispor2-12
6.Yılport Samsunspor-Sakaryaspor3-21
7.Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor2-12
8.Bodrumspor-Sakaryaspor5-0-
9.Sakaryaspor-Adanaspor3-21
10.Eyüpspor-Sakaryaspor2-11
11.Sakaryaspor-Altay1-2-
16.Sakaryaspor-Erzurumspor FK2-01
17.Pendikspor-Sakaryaspor3-1-
18.Sakaryaspor-Gençlerbirliği2-11
20.Göztepe-Sakaryaspor0-11
21.Sakaryaspor-Altınordu2-1-
22.Tuzlaspor-Sakaryaspor2-31
23.Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü2-02
24.Altaş Denizlispor-Sakaryaspor0-11



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