Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ terör örgütlerine farklı tarihlerde düzenlediği operasyonlarda yakalanan 8 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri PKK/KCK, ikisi ise DEAŞ terör örgütlerine üyelik suçlamasıyla tutuklandı.

Zanlılardan ikisi savcılıktan salıverilirken, mahkemeye çıkarılan iki şüpheli, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

FETÖ'ye ilişkin davada hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü de cezaevine gönderildi.

Sakarya'da terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 zanlı ile bir hükümlü yakalanmıştı.



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