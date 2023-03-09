Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda yakalanan 8 zanlıdan 3'ü tutuklandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ terör örgütlerine farklı tarihlerde düzenlediği operasyonlarda yakalanan 8 şüphelinin işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan biri PKK/KCK, ikisi ise DEAŞ terör örgütlerine üyelik suçlamasıyla tutuklandı.
Zanlılardan ikisi savcılıktan salıverilirken, mahkemeye çıkarılan iki şüpheli, biri adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.
FETÖ'ye ilişkin davada hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü de cezaevine gönderildi.
Sakarya'da terör örgütleri DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 7 zanlı ile bir hükümlü yakalanmıştı.