Hendek Belediye Başkanı Babaoğlu'ndan depremzede kadınlara ziyaret

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SAKARYA (AA) - Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ilçede aileleriyle misafir edilen depremzede kadınları ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Babaoğlu, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Hendek'te yaşamını sürdüren afetzede kadınların gününü kutladı.



Kadınlara çiçek ve çikolata takdim eden Babaoğlu, yakından ilgilendiği minik depremzedelere oyuncak hediye etti.



Babaoğlu, kadınların yeni hayatı inşa etmede önemli yeri olduğuna işaret ederek, "Kadınlar, yaşamımızda çok önemli yere sahiptir. Kadınlara baktığımızda aileyi bir arada tutan, hayatın her alanında umudun simgeleri olmuşlardır. Maalesef sizler de büyük acılar yaşadınız, bunu bizler de en derinden hissettik. Ziyaretlerimizin amacı, aslında bir nebze de olsa sizlerin acılarını paylaşmak." ifadelerini kullandı.



Depremin yıktıklarını hep birlikte kaldıracaklarını aktaran Babaoğlu, "Yeni kurduğunuz bu hayatta bizler yüreğimizle, emeğimizle ve tüm enerjimizle her zaman yanınızdayız. Bu vesileyle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

Ziyaretlerde, MHP İlçe Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Komisyonu Başkanı Zübeyde Gürbüz ve Belediye Meclis Üyesi Nigar Görüm de yer aldı.



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