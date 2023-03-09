Sakarya Büyükşehir Belediyespor Erkek Hentbol Takımı'nda hedef Türkiye Kupası

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SAKARYA (AA) - Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Mehmet Fatih Işık, hedeflerinin Türkiye Kupası'nı şehre getirmek olduğunu bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre takım, 15-18 Mart'ta Konya'da düzenlenecek HDI Sigorta Türkiye Kupası Sekizli Final mücadelelerine yoğun tempoda hazırlanıyor.

Çeyrek finalde MKE Ankaragücü Mamak Belediyespor ile karşılaşacak Sakarya Büyükşehir Belediyespor, turu geçmesi halinde yarı finalde Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor karşılaşmasının galibiyle finale çıkma mücadelesi verecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen başantrenör Mehmet Fatih Işık, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.



Deprem sonrasında iki haftalık bir ara oluştuğunu, bu kapsamda 21 Şubat itibarıyla antrenmanlara kaldıkları yerden başladıklarını aktaran Işık, şunları kaydetti:

"İki haftalık süreçte fiziksel ve mental çalışmalarımızı sürdürerek maç ritmini yakalamaya çalıştık. Devre arasında aramıza yeni arkadaşlarımız katıldı. Bunlardan biri, ligden çekilen Hatay Büyükşehir Belediyespor takımında oynayan Ukraynalı Oleksandr Tiukin oldu. Bu hususta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce ve kulüp başkanımız Cevat Ekşi'ye depremzede bir sporcuya sahip çıktıkları için teşekkür ederim."

Konya'da Türkiye Kupası mücadelelerine katılacaklarını hatırlatan Işık, "Çeyrek finalde rakibimiz Ankaragücü oldu. Son iki haftadır yoğun bir tempoda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz Türkiye Kupası'nı şehrimize getirmek. Kupayı kazanmak ve bu sevinci şehrimize yaşatmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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