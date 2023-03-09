Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, deprem bölgesinde görev yapan itfaiye personeliyle buluştu

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede arama kurtarma faaliyetlerine katılan itfaiye ekibi ve belediyenin arama kurtarma gönüllüleriyle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Merkez Grup Amirliği binasındaki buluşmada konuşan Yüce, depremin hemen akabinde bu merkezde toplandıklarını ve hemen harekete geçtiklerini belirtti.

Ekiplerin gün aydınlanmadan bölgeye intikal ettiğini aktaran Yüce, "Akabinde diğer kurtarma ekiplerimiz, gönüllülerimiz gitti. Bir aydır bölgede hizmet vermekteyiz. Bu konuyla ilgili arkadaşlarımız üstün bir gayret sergilediler. Bu gayret 45 vatandaşımızı enkaz altından çıkarma imkanı sağladı. Emeği geçen arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Yaralar sarılana ve hayat normale dönene kadar afetzedelerin yanlarında olduklarını vurgulayan Yüce, "Şehrimizde de 12 bini bulan depremzede kardeşlerimizi misafir ediyoruz. İnanıyorum ki bir senelik zaman dilimi içinde hepsi o güzel konutlarına tekrar girecekler ve hayat devam edecek. Siz değerli çalışma arkadaşlarımın gayreti de hiçbir zaman unutulmayacaktır. İtfaiye Dairesi Başkanımız Ayhan Orhan Arancı'ya, itfaiye ekiplerimize, gönüllü kardeşlerime hizmet ve katkıları için teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.



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