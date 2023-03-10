Sakaryaspor-Yılport Samsunspor maçının ardından

SAKARYA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor'a 1-0 yenilen Sakaryaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, ilk 2 hedefinde kritik bir maçı kaybettiklerini söyledi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Taşkın, maça iyi başlayamadıklarını, basit bir hatadan gol yediklerini kaydetti.

Golden sonra ilk devreyi üstün oynadıklarını belirten Taşkın, "Yaptığımız hamlelerle ikinci yarı daha derli toplu oynadık. Oyuncularımın hepsine soyunma odasında teşekkür ettim, hepsi aslanlar gibi oynadı. Maçı çevirebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Maçın geneline baktığımızda takımdan son derece memnunum. Çok istekli, arzulu, coşkusunu ortaya koyan bir oyun vardı." şeklinde konuştu.

Taşkın, Samsunspor'u galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Takımım bugün çok iyi oynadı. Böyle oynadığımız sürece mutlaka play-off'un içinde doğru bir yerde pozisyon alacağız. Bugün yenebilseydik ilk 2 için ciddi bir favori haline gelecektik ama başaramadık." ifadelerini kullandı.

Saha içinde yaşanan olaylara ilişkin ise Taşkın, "Maalesef oyuncular atmosferde profesyonellik diyorlar buna. Bazen profesyonelce hareket ediyorlar. Rakibi, seyirciyi tahrik edebiliyorlar. Biz de bu tahrike cevap verdik ve hata ettik. Yapmamamız lazımdı. Bir anda hararetlendi ortalık." açıklamasında bulundu.





- Eroğlu: "Kazandığımız için mutluyum"

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, sezonun en önemli galibiyetlerinden birini aldıklarını diye getirdi.

Ligin seyrini etkileyecek bir maç olduğunu belirten Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kazandığımız için mutluyum. Oyuncularımı, verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Sakarya tartışmasız, ülkemizin en önemli futbol kentlerinden biri. Böyle bir atmosferde oynamak kolay değil. Maça etkili başladık. Rakibin coşkulu bir şekilde üzerimize gelmesi ister istemez pozisyon vermemize neden oldu. Topun bizde kalmasını sağlayamadık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik erkenden maçı koparabilirdik. 48 puan yaptık, 15 maçtır kaybetmiyoruz. Zorlu rakiplerimize karşı üstün skor aldık. Bu şampiyonluk yolunda çok değerli. Çok önemli bir maçı kazandık. Hedefimiz taraftarımızla sezon sonunda şampiyon olmak."

Eroğlu, yaşanan olaylara ilişkin, "Zeki oyundan çıkarken ortalık karıştı ve rakip kulübe de müdahil oldu. Seyircilerin de attıklarıyla Zeki'nin kaşı açıldı. Bunların olmasını istemiyoruz. Bu tür olaylar futbola yakışmıyor." değerlendirmesinde bulundu.





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