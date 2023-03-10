Ferizli'de liseler arası bilgi yarışması düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde liseler arası bilgi yarışması düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Nehir Projesi" kapsamında düzenlenen yarışma, Fikret-İsmet Aktekin Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yarışma sonunda Fikret-İsmet Aktekin Anadolu Lisesi 1'inci, Borsa İstanbul Recepbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2'nci, Şehit Hakan Bayram Anadolu İmam Hatip Lisesi 3'üncü, Ferizli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4'üncü oldu.

Ferizli İlçe Milli Eğitim Müdürü Soner Yılmaz, yarışmaya katılanlara teşekkür ederek, "Bu vesileyle öğrencilerimiz bilgilerini tazelemiş oldu." dedi.

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