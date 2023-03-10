Sakaryalı kadınlardan depremzede çocuklara oyuncak desteği

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kursiyer kadınlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen çocuklara ürettikleri oyuncakları gönderiyor.



Söğütlü Sosyal Dayanışma Merkezi'nde (SODAM) el sanatları kursuna katılan kadınlar, depremzede çocuklar için oyuncak bebek ve çeşitli oyuncaklar üretiyor.

Kaymakam Cevat Gün, üretilen oyuncakları deprem bölgesindeki çocuklara gönderdiklerini söyledi.

Oyuncakları bölgeye giderek ilgili birimlere teslim ettiklerini anlatan Gün, "Deprem bölgesindeki çalışmaları yakından takip ediyoruz. Sosyal Dayanışma Merkezi olarak bizden istenenleri yapmaya hazırız." dedi.

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