Sakarya'da 7 düzensiz göçmen yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Eskibedil ve Vakıf mahallelerinde yabancı uyruklu grubu gören vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

Tarlalara kaçan 7 Afganistan uyruklu, mahalleliler ve jandarma tarafından yakalandı.

Üst aramalarının ardından İl Jandarma Komutanlığına götürülen 7 kişi, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

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