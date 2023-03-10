Sakarya'da silahlı kavgada 1 kişi öldü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

İlçe merkezindeki Camikebir Mahallesi'nde bulunan A.A'ya ait bir kahvehanede oğlu H.A. ile müşteri Aziz Ç. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.A, tabancayla Aziz Ç'ye ateş etti.

Kahvehanedekilerin haber vermesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aziz Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli H.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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