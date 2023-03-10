Sakarya'da 180 bin 84 binada risk tespit çalışması yapıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentte depreme karşı binaların risk tespit çalışmalarının sürdüğünü, 180 bin 84 yapı için veri toplandığını bildirdi.

Afet Koordinasyon Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Yüce, Sakarya'da devam eden depreme hazırlık ve kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güneşler Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezinin, afet bilincinin üst düzeye çıkarılması konusunda Sakarya'ya çok faydası olacağını belirten Yüce, "Sakarya'mızın afet, özellikle de deprem potansiyelini göz önünde bulundurarak, 9 Kasım 2020 tarih ve 8/472 sayılı Meclis Kararı ile Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığımızı kurduk. Bununla birlikte tüm ilimizi kapsayacak şekilde Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi hazırladık. Dört kat ve üstü ile olası riskli yapıların dönüşümünü ve yenilenmesini sağlamak amacıyla yönlendirici imar plan notu hükümlerini hazırladık." ifadelerini kullandı.

İl genelinde kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ile rezerv alan çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Yüce, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki yüksek katlı mevcut yapıya yönelik kentsel dönüşüm proje çalışması ve maliklerle görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

- 552 kişiye "Afet Bilinci Eğitimi" verildi

Yüce, Sakarya'nın bina envanterini çıkardıklarını belirterek, şöyle konuştu:



"2020 Eylül itibarıyla şehrimizde olası bir depremin neden olacağı hasarların önceden tespiti için binaların gözlemsel incelenmesi ile depreme karşı nasıl davranış göstereceği, deprem hasar görebilirlikleri, risk tespit çalışmaları devam etmektedir. Günümüze kadar toplam 180 bin 84 bina için veri toplama işlemi bitirilmiş olup en kısa süre içerisinde raporlaması yapılacaktır. Tüm bunlarla birlikte afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışların kazandırılması için Afet Bilinci Eğitimleri'ne başlamış olup, şimdiye kadar kurumumuzda 552 kişiye eğitim verdik ve vermeye devam ediyoruz."

Kentsel dönüşüm sürecinin başladığı yapılardaki vatandaşların, üretilecek rezerv konutlara yerleşmesini sağlayacaklarını aktaran Yüce, "Kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması amacıyla rezerv alan araştırma çalışmaları gerçekleştireceğiz. Binasını yenilemek isteyen kat maliklerinden belediyemize başvuruları esnasında tam mutabakatla anlaşmaya varan parsel sahipleriyle iştirak şirketimiz arasında ön protokol imzalayarak kentsel dönüşüm süreçlerinin hızla tamamlanmasını sağlayacağız." dedi.



Yüce, dönüşüm yapılacak yapılara ilişkin mimari, statik, zemin etüdü gibi proje çalışmaları ve mevzuatsal işlemlerde destek sunacaklarını, ev kadınları ve öğrencilere yönelik "Temel Afet Bilinci Eğitimi" verilmesinin sağlanacağını anlattı.

Özellikle 1999 Marmara Depremi'ni yaşamış, dört ve üzeri katlı binalara risk analizi işleminin yapılması için vatandaşların belediyeye başvurmasını teşvik edeceklerini belirten Yüce, "Kentsel dönüşümüne karar verilen binalarla ilgili devletimizin verdiği kira yardımı ve taşınma yardımıyla birlikte taleplere göre belediyelerimizin yapabileceği ilave hizmetleri de belirleyeceğiz." dedi.

Yüce, Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarının çok yönlü devam ettiğini ve olası bir depremin meydana gelmesi durumunda kentin bunu en az hasarla atlatması için ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini sözlerine ekledi.





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