Eskrimde Epe Açık Turnuvaları, Sakarya'da başladı

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SAKARYA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonunun faaliyet takviminde bulunan Epe Açık Turnuvaları, Sakarya'da başladı.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 10 ilden 187 sporcu katılıyor. 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde sporcuların mücadele ettiği organizasyonun yarın sona erecek.

Merkez Hakem Kurulu Üyesi ve müsabaka gözlemcisi Mert Uzunay, AA muhabirine, aynı müsabakaların eş zamanlı olarak Ankara'da da yapıldığını söyledi.

Organizasyonun bölgesel turnuvaların son ayağı olduğunu belirten Uzunay, "Bu yaş kategorileri bizim altyapı kategorilerimiz. Bu kategorilerde milli takımımız bulunmamakta. 17 yaş altı milli takıma hazırlanmaları için bu organizasyonlar yapılıyor." diye konuştu.

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