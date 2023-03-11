Sakarya'da kadınlar depremzedeler yararına kermes düzenledi

SAKARYA (AA) - Sakarya'da kadınlar tarafından "Toplu Gayret Vatanı Ayakta Tutar" sloganıyla düzenlenen kermesten elde edilen gelir, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedelere bağışlanacak.

Sakarya Girişimci Kadınlar Derneği (SAKİKAD) öncülüğünde siyasi partilerin kadın kolları, belediyeler, iş insanları, eğitim camiası ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla Demokrasi Meydanı'nda depremzedeler yararına kermesi düzenlendi.

Gıdadan giyime, aksesuardan temizlik malzemesine kadar birçok ürünün yer aldığı kermesten elde edilecek gelir, depremden etkilenen vatandaşlar için kullanılacak.

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, etkinlikte yaptığı konuşmada, Sakarya'nın acıyı en çok bilen ve yaşayan kentlerden biri olduğunu söyledi.

Özkoç, "Şimdi sıra yaşayanların yanında olmakta, onların acısını paylaşmakta, onlarla beraber kederlenmekte, onlarla nice yarınlara daha güvenli adımlar atabilmekte. Biz birlikte hayata tutunmayı başardık. Şimdi depremzedelerin hayata tutunabilmesi için SAKİKAD'ın yaptığı değerli katkı çok önemli olacak, onlara yürekten teşekkür ediyorum. Birliğimizi ve beraberliğimizi bugün de yansıtarak o acıyı yaşayan insanlara uzattıkları şefkat eli için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek de Sakarya'nın deprem acısını çok iyi bilen bir şehir olduğunu kaydetti.

Atabek, depremlerin ertesi günü çalışma arkadaşlarıyla hızlıca deprem bölgesine intikal etmeye çalıştıklarını aktararak, şunları söyledi:



"Yolda dikkatimi çeken bir şey vardı; 54 plakalı o kadar çok araç vardı ki insan kendi hemşehrilerini yollara dökülmüş görünce çok farklı hissediyor, kendi şehriyle gurur duyuyor. Burada ki slogan da gerçekten çok anlamlı, 'Toplu gayret'. Toplu gayret ayrıca bereket de getirir. İnşallah kermesimiz hayırlı olur. Bol, bereketli, güzel kazançlı bir gün geçiririz."

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise etkinliğe destek verenlere teşekkür ederek, "Kadının bulunmadığı bir toplumun kalkınması olmaz. Bizim tarihimizde, kültürümüzde, inancımızda kadınlar her daim söz sahibi olmuştur." dedi.

Yüce, Sakarya'nın depremin gerçekleştiği ilk günden itibaren dayanışma içinde çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, "1999 depremini yaşamış bir Sakarya olarak ele ele vererek gönlünde ne varsa ortaya koyarak yardımlarımızı ilk günden itibaren göndermeye başladık ve göndermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

SAKİKAD Başkanı Nagihan Aygün, Sakarya'nın tek yürek olarak "Sizi en iyi biz anlarız." dediğini belirterek, şöyle konuştu:



"Sakarya'mız, asrın felaketini yaşadığımız acı günden bu yana her anlamda bölgede yaraları sarmaya devam ediyor. Bugün Sakarya'mızın güçlü kadınlarıyla el ele omuz omuza hazırladığımız kermesimiz bütün şehirlerimize örnek olsun. Gün; birlik, beraberlik ve dayanışma günü. Güçlü kadınlarımız olarak diyoruz ki 'Toplu gayret vatanı ayakta tutar.' Bu dayanışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah depremzede kardeşlerimize bir nebze de olsa faydamız olacak."





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