Sakarya ve Kocaeli'de şiddetli rüzgar etkili oldu

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SAKARYA/KOCAELİ (AA) - Sakarya'da ve Kocaeli'de şiddetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Sakarya'nın Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesi'nde kurulan pazarda tezgah açan esnaf, şiddetli rüzgar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Esnafın bir kısmı, tenteleri tutarak uçmasını engellemeye çalışırken bazıları da tezgahını toplayarak pazar yerinden ayrıldı.

Bazı vatandaşların yürümekte zorluk çektiği şiddetli rüzgar nedeniyle trafikte de aksamalar oluştuğu görüldü.

- Kocaeli

Kocaeli'nin bazı ilçelerinde şiddetli rüzgar etkili oldu.

Karamürsel ilçesi 4 Temmuz Mahallesi plaj yolunda bir ağaç, şiddetli rüzgarın etkisiyle ortadan kırılarak park halindeki araçların arasına devrildi.

Devrilen ağacı görenler durumu Karamürsel Belediyesine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler ağacı keserek yoldan kaldırdı.

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