Sakarya'da bir kişinin öldüğü silahlı kavganın zanlısı tutuklandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kahvehanede çıkan silahlı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Olayın ardından kaçan şüpheli H.A'yı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, H.A'yı ilçede saklandığı adreste gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçe merkezindeki Camikebir Mahallesi'nde bulunan A.A'ya ait bir kahvehanede oğlu H.A. ile müşteri Aziz Ç. arasında dün çıkan tartışmanın büyümesi üzerine H.A, tabancayla Aziz Ç'ye ateş etmiş, Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aziz Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.



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