Sakarya'da muhtarlığın oluşturduğu gönüllü ekip deprem bölgesindeki çalışmalara katıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde mahalle muhtarının kurduğu gönüllü itfaiye ekibi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgedeki arama kurtarma faaliyetlerine katılarak insanların kurtarılmasında önemli rol oynadı.

Kırsal Dikmen Mahallesi'nde 5 yıl önce kurulan gönüllü itfaiye ekibi, 6 Şubat'taki depremler sonrası bölgeye gitti. Adıyaman'ın Gölbaşı ve Besni ilçelerinin ardından Kahramanmaraş'a geçen ekip, arama kurtarma çalışmalarında 6 vatandaşın sağ kurtarılmasına katkı sağladı.

Mahalle muhtarı Menderes Ayvaz, AA muhabirine, depremlerin ardından 40 kişilik gönüllü ekibi toplayarak bölgeye gittiklerini söyledi.

Mahallenin Hendek kent merkezine uzaklığı nedeniyle yaklaşık 5 yıl önce kendi itfaiye ekiplerini kurduklarını anlatan Ayvaz, ekipte yer alan 17 kişinin 94 saatlik eğitim sonunda sertifika aldıklarını kaydetti.

Ekip üyelerinin AFAD ve itfaiyeden dönem dönem farklı eğitimler de aldıklarını belirten Ayvaz, "6 Şubat'ta depremi duyar duymaz hemen kurtarma ekibini topladım ve bütün kurtarma ekipmanlarımızı araçlara yükleyerek deprem bölgesine yola çıktık. İlk olarak Adıyaman Gölbaşı'na gittik, oradan Besni'ye ve daha sonra Kahramanmaraş'a geçtik. AFAD'ın kriz masasının bizleri yönlendirmesiyle çalışmalarımıza başladık." diye konuştu.

Ayvaz, çalışmalarda maden işçilerinin kullandığı domuz damı tekniğine başvurduklarına değinerek, "Çalışma bölgesinde 58 canlı tespiti yaptık ve bunların 6'sını biz diğerlerini de başka ekipler kurtardı. Çalışmalar esnasında, enkaz altındaki insanı nasıl kurtarırım diye odaklanıyorsun. Tek amacın o canlıya ulaşmak ve enkazdan çıkarmak oluyor." ifadelerini kullandı.

Kurtarma ekibinden Mustafa Pelin de depremler sonrasında gittikleri bölgede, hamile kadın ve bir çocuğunu kurtardıklarını aktararak, "Tabii ki bu duyguyu yaşamak, o insanları enkaz altından çıkarmak bizim için de çok duygulu bir şeydi." dedi.

Ekip üyesi Halil Günbatan ise vatandaşların sağ olarak çıkarılmasına katkı sağlamanın tarif edilemez bir duygu olduğunu dile getirdi.

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