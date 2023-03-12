Sakarya'da ekipleri harekete geçiren şüpheli çantanın boş olduğu anlaşıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Pamukova ilçesinde duvar kenarına bırakılan şüpheli çanta, tedirginliğe neden oldu.

Elperek Mahallesi Mahmut Hüdai Sokak üzerinde duvar kenarında bırakılmış çantayı gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bomba imha ekiplerinin incelemesinin ardından boş olduğu tespit edilen çanta emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.