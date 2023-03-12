Sakarya'da düzenlenen eskrimde Epe Açık Turnuvaları sona erdi

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SAKARYA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından Sakarya'da düzenlenen Epe Açık Turnuvaları sona erdi.

Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvaya, 10 ilden 187 sporcu katıldı. 10, 12 ve 14 yaş altı kategorilerinde sporcuların mücadele ettiği organizasyonda müsabakalar tamamlandı.

Turnuvada dereceye giren sporcularla madalyaları takdim edildi.

Müsabakalar sonucunda sıralamalar aşağıdaki gibi gerçekleşti:

- 14 yaş altı kadınlar

1- Yankı Ergünay (Prizma Ataşehir)

2- Melis Kartal (Prizma Ataşehir)

3- Nil Aksan (İstanbul Eskrim SK)

3- Eda Özbozacıoğlu (Alfa Eskrim SK)

- 10 yaş altı kadınlar

1- Karya Derin Koşar (Karşıyaka SK)

2- Seina Durmuş (İstanbul Eskrim SK)

3- Aylin Ayan (Ayberk Eskrim SK)

3- Sedef Sancak (Kocaeli GSK)

- 12 yaş altı erkekler

1- Osman Tunç Ayan (Ayberk Eskrim SK)

2- Poyraz Kurt (Alfa Eskrim SK)

3- Ali Kaynak (Ayberk Eskrim SK)

3- Doruk Efe Helvacı (Ayberk Eskrim SK)

- 14 yaş altı erkekler

1- Deniz Sayın (Ayberk Eskrim SK)

2- Yağız Ergün (Karşıyaka SK)

3- Batuhan Kocabal (Prizma Ataşehir)

3- Emir Viktor Ayoub (İstanbul Eskrim SK)

- 10 yaş altı erkekler

1- Rüzgar Aybars Kızıltan (Alfa Eskrim SK)

2- Tuğra Cihankaya (Ayberk Eskrim SK)

3- Çınar Önalan (Alfa Eskrim SK)

3- Uzay Çolak (İstanbul Eskrim SK)

- 12 yaş altı kadınlar

1- Ela Atılgan (İstanbul ferdi)

2- Miray Tanık (Karşıyaka SK)

3- Elif Gökçen Tunalı (Ayberk Eskrim SK)

3- Pelin Mutaf (Ayberk Eskrim SK)

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