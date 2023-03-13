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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Deprem bölgesinde çalışan akademisyenlerden farkındalık için fotoğraf sergisi

AA

Deprem bölgesinde çalışan akademisyenlerden farkındalık için fotoğraf sergisi

SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri, afet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla deprem bölgesinde çektikleri fotoğraflarla sergi düzenledi.

Serdivan ilçesindeki bir AVM'de açılan sergiyi gezen ziyaretçiler, 6 Şubat'taki depremlerin ardından bölgede çalışma yürüten akademisyenlerin çektiği fotoğrafları inceleme imkanı buldu. Vatandaşlar ayrıca deprem ve yapı güvenliği konularında uzman akademisyenlerden bilgi aldı.

SAÜ Afet Yönetim ve Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü ve İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Sönmez, AA muhabirine, 1999'da depremi yaşayan Sakarya'da vatandaşın bilincini diri tutma, depreme karşı dirençli toplum oluşturma adına etkinliği organize ettiklerini söyledi.

Hataların tekrarlanmasını önlemek adına vatandaşları bilgilendirdiklerini anlatan Sönmez, "Vatandaşların konut almadan ve konut kiralamadan önce nelere dikkat etmeleri gerektiğini, mevcut konutlarında deprem anında ve sonrasında nerelere dikkat etmeleri konusunda bilinçlendirme faaliyetleri yürütüyoruz." dedi.

SAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Emiroğlu da deprem sahasında 16 kişiyle çalışma yaptıklarını, gözlemlerini Sakarya halkına ve teknik insanlara ulaştırmak istediklerini ifade etti.

Hataları sıfırlamak için bu organizasyonu düzenlediklerini aktaran Emiroğlu, "Özellikle depremden etkilenen vatandaşların sergiye daha çok rağbet ettiklerini görüyoruz. Deprem bölgesinde çektiğimiz her fotoğraf bir hikaye içeriyor ve hepsini inceliyoruz. Bir fotoğraf dakikalarca anlatacağımız bilgiler içeriyor." diye konuştu.

- "Amacımız, toplumun deprem bilincini artırmak"

Deprem bölgesindeki binaların neden ağır hasar aldığını çektikleri fotoğraflarla vatandaşlara anlatmaya çalıştıklarını belirten SAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aydın Demir, "Amacımız, toplumun deprem bilincini artırmak ve depreme dirençli toplum oluşturulmasına katkı sağlamak." ifadesini kullandı.

Sergiyi gezen Dilek Ersin de Sakarya'da 1999 depremini yaşadığını, sergideki fotoğrafların kendisini çok üzdüğünü dile getirdi.

İnşaatlarda yanlış malzeme kullanıldığını gördüklerini aktaran Ersin, "Gerçekten projeye uygun yapı yapılırsa, zemin etüdü düzgün yapılırsa, 'Sıvılaşma var mı, yok mu?' diye bakılırsa hiçbir şey olmuyor. Sakarya'da da sanırım hala depremden kalan hasarlı binalar var. Bir an evvel inşallah onlar da düzelir. Bizler de bunu yaşamayız diye ümit ediyorum." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Mustafa Baylan da serginin kendileri için çok faydalı olduğunu ifade etti.

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