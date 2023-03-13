Sakarya'da motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasında

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kurtuluş Mahallesi'nde iş yerinin arkasında duran motosikletinin yerinde olmadığını fark eden bir esnaf, durumu polise bildirdi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, 2 kişinin bölgede gözlem yaptıktan sonra motosikleti hafif ticari araca yükleyerek çaldıklarını tespit etti.

Polis, kimliği henüz bilinmeyen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüphelilerin motosikleti hafif ticari araca yükleyerek çalma anı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.