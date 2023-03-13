Sakarya'da oyunu rakibinin kazandığını bildiren öğrenciye centilmenlik ödülü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da düzenlenen akıl ve zeka oyunları turnuvasında beraberlikle sonuçlandığı açıklanan final müsabakasını rakibinin kazandığını bildiren ilkokul öğrencisi Sure Zeynep Sağlam'a centilmenlik ödülü verildi.

Serdivan İlçe Milli Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akıl ve Zeka Oyunları İlçe Turnuvası Finalleri mangala oyununda Mehmet Zorlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki Sağlam, berabere sonuçlandığı belirtilen oyunu, rakibinin 1 taş farkla kazandığını fark edince durumu hakemlere iletti.

Dürüstlüğüyle hakemlerin, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının takdirini kazanan Sağlam'a, turnuva organizasyon sorumlusu Serdivan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Halil Dursun tarafından centilmenlik ödülü takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Dere, ödül takdiminde yaptığı konuşmada, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın en güzel ahlaki değerlerle yetişiyor olmasından mutluluk duyuyoruz. Sure Zeynep Sağlam'ı, öğretmenlerini, okul yöneticilerini, ailesini ayrı ayrı kutluyoruz, gurur duyduk." ifadelerini kullandı.

Okul müdürü Murat Maçal da Sağlam'a oyun seti hediye etti.





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