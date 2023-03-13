Sakarya'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kızılcaali yolunda Söğütlü yönüne seyreden Naim Özdemir idaresindeki 41 HV 686 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 54 FA 094 plakalı otomobille çarpıştı. 54 TV 898 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücülerden Özdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi, Ferizli Devlet Hastanesi ile Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özdemir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga götürüldü.

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