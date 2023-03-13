Sakarya'da eğlence mekanındaki silahlı kavgada işletmeci öldü, 2 çalışan yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde eğlence mekanında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede faaliyet gösteren bir eğlence mekanında çalışanlar ile müşteriler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine müşterilerden biri, silahla işletmeci Selçuk Sorgut ile çalışanları B.Ş. ve E.A'ya ateş açtı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sorgut, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olay yerinden kaçan şüphelileri arıyor.



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