Taraklı'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında program düzenlendi.
Taraklı Ortaokulu konferans salonunda gerçekleştirilen programa, Belediye Başkanı İbrahim Pilavcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Korkmaz, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.
Saygı duruşunda durulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, İngilizce Öğretmeni Gülsen Kaya günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Etkinlikte öğrenciler tarafından tiyatro, solo ve koro gösterisi sunulurken, bazıları da şiir seslendirdi.