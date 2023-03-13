Anadolu Otoyolu'nda şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde şarampole devrilen otomobilde ikisi çocuk 5 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Muhammet T'nin kullandığı 34 FEB 201 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Erenler ilçesi Alancuma mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi Ümran T, çocukları Ahmet Kayra ve Ömer Tuğra T. ile akrabası Yaşar K, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.