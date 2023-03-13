Sakarya'da ramazan yufkaları depremzedeler için hazırlanıyor

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kadınlar, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen afetzedeler için ramazan yufkası açıyor.

Yeni Mahalle muhtarı Cemal Geçici, AA muhabirine, her yıl ramazan öncesinde ihtiyaç sahipleri için kadınlarla yufkaları hazırladıklarını anlattı.

Ülkenin büyük bir afet yaşadığını belirten Geçici, "Bu sene bizim için daha manevi bir tarafı oldu. Afetten dolayı mahallemize gelen kardeşlerimiz, ailelerimiz var. Burada ablalarımızın açtığı yufkaları ailelerimize ulaştıracağız." dedi.

Yaklaşık 15 gündür yufkaları hazırladıklarını belirten mahalle sakini Pınar Kargaç, Sakarya'da 1999'da depremi yaşadıklarını belirterek depremzedelere katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.

Havva Hamza da depremzedeler için yufka hazırladıklarını söyleyerek "Her yıl geleneksel olarak zaten yapıyorduk ama böyle bir amaç için bir araya gelmek bizi daha çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Hatay İskenderun'dan gelen depremzede Serpil Kurt, Kocaalililerin kendilerine sahip çıktığını dile getirerek herkese teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.