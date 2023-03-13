Sakarya İHH, ramazan yardımlarıyla ihtiyaç sahipleri ve depremzedelerin yanında olacak

SAKARYA (AA) - Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği, ramazan ayı boyunca kentte ve yurt dışında ihtiyaç sahipleri ile depremzedelere yönelik yardım çalışmalarını sürdürecek.

Dernek Başkanı Engin Sezer, AA muhabirine, geçen yıllarda ramazan aylarında Türkiye dahil 85 ülkede faaliyet gösterdiklerini, bu yıl deprem nedeniyle yurt dışı faaliyetlerini 25 ülke olarak sınırlandırdıklarını söyledi.

Bütün yoğunluklarını deprem bölgesine vereceklerini aktaran Sezer, "Zaten başından beri deprem bölgesinde vardık, yine devam edeceğiz. Deprem bölgesinde, ilimizde, gideceğimiz ülkelerde iftar, gıda kolisi yardımı ve yetim çocuklara bayramlık yardımları yapıyoruz. Gideceğimiz ülkekerde de yetimhanelerimiz var. Deprem bölgesindeki kardeşlerimize bu yardımlarımızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Sezer, Sakarya İHH'nın, iki yetimhanelerinin bulunduğu Sierra Leone'de, 10 yıl boyunca barış görüşmelerinde İHH'nın dahil olduğu Moro ve Afganistan'da da yardım faaliyetlerini sürdüreceklerini belirtti.

Sakarya'da yetimlere ve muhtaç ailelere yönelik faaliyetlerin de süreceğini anlatan Sezer, Kovid-19 döneminde 10 bin koli dağıtımı yapıldığını ve 2 milyon lira zekat dağıtıldığını kaydetti.

Sezer, Sakarya'da kumanya dağıtımına başladıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Yurt dışında dağıtacağımız kumanyanın toplam sayısı kadar Sakarya'da dağıtacağız. Sakarya'da evlerdeki depremzede ailelere de şimdiden başlandı. 3 ekip halinde her gün dağıtıma çıkıyor arkadaşlarımız. Sağ olsunlar halkımız da duyarlı, bağışlarımız da ona göre devam ediyor. Deprem bölgesinde daha önceden faaliyet gösteriyorduk. Kilis ve Reyhanlı'da lojistik merkezlerimiz olduğu bölgeler. Bu nedenle depreme müdahalemiz de tüm kurumlardan önce olmuştur. Deprem bölgesinde arama kurtarma dahil 7 bin kişi görev almış. İlk üç günde Sakarya'dan 23 tır gitti."

Sezer, ramazan ayının 15'inde Dünya Yetimler Günü'nde yetimlere yönelik iftar programını Adapazarı ilçesindeki Orhan Cami önünde düzenleyeceklerini ifade etti.



Kentte 1200 yetimle ilgilendiklerine değinen Sezer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yetimlerimizi anneleriyle iftarımıza davet ediyoruz. Sadece iftar yapmıyorlar, ikramlarımız ve etkinliklerimiz de oluyor. Depremde mağdur olan çocuklar için de bayramlık girişimimiz olacak. Sakarya'da çeşitli yerlerde iftar programlarımız olacak. Halkımızdan da destek istiyoruz. Kumanya bedeli 550 lira, iftar bedeli ve fitre 70 lira, bayramlık bedeli ise 500 lira. 1200 yetimin haricinde depremzede kardeşlerimizi de ekleyeceğiz buna. Halkımızın yardımlarına talibiz, Allah hepsinden razı olsun."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.