Sakarya'da müstakil ev yangında hasar gördü

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Hastane Mahallesi 6067 Sokak'ta iki katlı müstakil evin üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangında evde hasar oluştu.

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