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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da müstakil ev yangında hasar gördü

AA

Sakarya'da müstakil ev yangında hasar gördü

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hastane Mahallesi 6067 Sokak'ta iki katlı müstakil evin üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenli araç yardımıyla alevleri kısa sürede söndürdü.

Yangında evde hasar oluştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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