Sakarya'da depremzede öğrenciler yararına kermes düzenlendi

SAKARYA (AA) - Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen kermesten elde edilecek gelir, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen öğrenciler yararına kullanılacak.

Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde açılan kermeste, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yurt öğrencileri, eğitmen ve personelince hazırlanan Türk el sanatları eserleri, tasarım, tekstil ve el işçiliği ürünleri satışa sunuldu.

Sakarya Gençlik ve Spor Müdürü Nevzat İnanç, AA muhabirine, müdürlük olarak depremin ilk gününden bu yana bölge için ellerinden gelen tüm çabayı sarf ettiklerini söyledi.

Geçen hafta da öğrenci, öğretmen ve personelin katkılarıyla gıda kermesi düzenlendiğini aktaran İnanç, "Şimdi de el sanatları atölyemizde öğrencilerimiz, çalışma arkadaşlarımız ve eğitmen hocalarımızın el emeği göz nuru ürünleri burada sergileyip depremzede öğrencilerimizin yararına bir gelir elde edip onlara aktarmayı planlıyoruz." dedi.

Kermese ilgisinin yoğun olduğunu dile getiren İnanç, şöyle konuştu:



"Buradan elde edeceğimiz gelirle depremzede öğrencilerimizin bir nebze de olsa ihtiyaçlarını gidermeye destek vermeye çalışacağız. Yurtlarımızda barınıp da şehrimize şu an geri dönme imkanı bulamayan ve deprem bölgesinde birinci derece yakınlarını kaybeden öğrencilerimiz ve evleri binaları yıkılıp da ciddi mağduriyet yaşayan öğrencilerimizi takip edip kayıt altına alıp onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Deprem bölgesinden gelen ve yurdumuzda misafir olan 100'e yakın öğrencimiz de var. Onların içinden de öncelikli olarak şartları daha zor olan, daha fazla ihtiyaç duyan öğrencilerimizi tespit edip onlara katkı sunmaya çalışacağız."

Kermes, yarın sona erecek.

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