Suriye'de EYP yerleştirme faaliyetlerinde bulunan DEAŞ üyesi Sakarya'da yakalandı

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SAKARYA (AA) - Suriye'de, terör örgütü DEAŞ içerisinde el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirme faaliyetleri yaptığı tespit edilen zanlı Sakarya'da gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'ın eylemlerinin önlenmesi ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de EYP yerleştirme faaliyetlerinde bulunduğu belirlenen Irak uyruklu I.J.M'yi düzenlediği operasyonla yakaladı.

Adreste yapılan aramada, 114 gram patlayıcı madde karışımlarında kullanılan toz ele geçirildi.

Şüphelinin işlemleri sürüyor.

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