Sakarya İl Sağlık Müdürü Öğütlü'den 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Öğütlü, mesajında, insanı yaşatmak için canla başla çalışan, hastalara şifa dağıtan tüm hekimlerin bayramını kutladı.

Türk hekimlerinin, mevzu bahis vatan olduğunda tıpkı 1915'te Tıbbiye'ye kaydolan öğrencilerin Çanakkale Savaşı'na katılarak şehit düşmeleri gibi her anda milletin yanında olmalarının, doktorların, bu aziz milletin vazgeçilmez parçası olduğunu açıkça gösterdiğini vurgulayan Öğütlü, "Bu kutsal meslek, yüksek bilinç ve ahlakla perçinlenmiş, insanımızı yaşatmak ve hastalıklara şifaya vesile olmak için yoğrulmuş hekimlerimizle onurlu ve gururlu bir hal almıştır." ifadelerini kullandı.

Öğütlü, doktorların ve sağlık çalışanlarının her türlü afet ve felakette hiç düşünmeden canla başla göreve koştuğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) başta olmak üzere 11 ilimizi etkileyen deprem felaketinde de yine aynı ruh devreye girmiş ve sağlık ordumuz sadece elini taşın altına koymakla kalmamış, gövdesini de o taşın altına koymaktan çekinmemiştir. Bu minvalde hayatın her alanında ve her noktasında görevini özveriyle yerine getiren meslektaşlarım ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar, görev şehidi olan ve ahirete intikal eden tüm merhum meslektaşlarımızı da saygıyla anarak cenabı Allah'tan rahmet dilerim."

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