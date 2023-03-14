Sakarya'da, hakkında 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Ek halinde zamir olur mu?

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde hakkında 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda, "hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma, kadına karşı basit yaralama ve basit cinsel saldırı" suçlarından toplam 22 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.T'yi (35) gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, cezaevine gönderildi.

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