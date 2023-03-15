Geyve'de 40 gündür kayıp kişi Sakarya Nehri'nde aranıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde 4 Şubat'ta kaybolan 61 yaşındaki Mithat Ertürk için Sakarya Nehri'nde arama çalışması yapılıyor.



4 Şubat'ta aracıyla evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Ertürk'ün durumundan endişelenen ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.



Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, Ertürk'ün Karaçay Deresi boyundan Sakarya Nehri'ne doğru gittiğini belirledi.



Bunun üzerine jandarma, AFAD ve polis dalgıç ekiplerince nehirde arama çalışması başlatıldı.



Hava şartlarının iyi olduğu günlerde bot ve dalgıçla yapılan aramalardan şu ana kadar sonuç alınamadı.



Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.