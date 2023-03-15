Sakarya'da şubatta 1407 konut satıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da geçen ay 1407 konutun satışı gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde şubat ayında 56 bin 555'i ikinci el satış olmak üzere 80 bin 31 konut satıldı.

Sakarya'da ise geçen ay 1407 konut satışı yapıldı.​​​​​​​ Bunun yüzde 69,2'sine denk gelen 974'ü ikinci el satış olarak kayıtlara geçti.

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