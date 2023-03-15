Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) eğitim gören öğrenciler, Bilim ve Teknoloji Haftasını kutladı.



SGM'de Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında, "Robotik Kodlama" sınıfı öğrencileri, Türkiye'nin savunma sanayisi için kendi ürettiği Atak Helikopter, Altay Tankı ve Fatih Sondaj Gemisinin robotlarını oluşturup kodlamasını yaptı.

- Öğrenciler Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni ziyaret etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak ve yaşantıları boyunca su bilinci olan bireyler olmaları için tesis gezilerine devam ediyor.

Sakarya'daki okulların talepleri doğrultusunda rutin olarak yapılan tesis gezileri kapsamında, Altın Küre Okulları öğrencileri Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi'ni gezerek uzman personel tarafından bilgilendirildi.

- Dünya Böbrek Gününde diyaliz hastalarına ziyaret

İl Sağlık Müdürlüğü ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından Dünya Böbrek Günü dolayısıyla Yenikent Devlet Hastanesi'nde tedavi gören diyaliz hastaları ziyaret edildi.

Ziyarete, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Sedat Aydın, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Özcan Öktem, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Yasin Çatalbaş, Yenikent Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Murat Akgül ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Uzmanı Sibel Gedikoğlu katıldı.

Diyaliz hastalarını ziyaret eden heyet, aşırı tuz tüketiminin böbreklere zararlarına dikkati çekip hastalara ve yakınlarına beslenme önerileri hakkında bilgi verdi.

- Belediye Başkanı Yüce'den Sakaryaspor'a ziyaret

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakaryaspor'un Rüstemler Tesisi'ni ziyaret etti.

Kulüp başkanı Cumhur Genç tarafından karşılanan Yüce'nin ziyaretinde, Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli de yer aldı.

Yüce, takımın son durumu hakkında bilgi aldıklarını belirterek, "Geçen yıl tattığımız şampiyonluktan sonra Sakaryaspor'umuz bu sezona istediğimiz şekilde başladı. Ligde üst sıralardayız. Son haftalarda başarılı bir performans sergiliyoruz. Taraftarımız da takımına sahip çıkıyor. İnşallah bu bütünlük ve birliktelikle nice başarılara ilerleyeceğiz. Biz takımımızdan eminiz. Yönetiminden hocasına, futbolcusundan taraftarına kadar herkes Sakaryaspor'un başarısı için elinden geleni yapacaktır. İnşallah sezonun geri kalan kısmında başarılı grafiğimizi devam ettirir ve hedeflediğimiz yerde ligi bitiririz." ifadelerini kullandı.

Genç de ziyaretlerinden dolayı Yüce ve Kefli'ye teşekkür etti.



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